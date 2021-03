Waterpolosters missen ticket voor Super Final van World League

De Nederlandse waterpolosters hebben in Hongarije naast een ticket voor de Super Final van de World League gegrepen. In de laatste wedstrijd van de Europese voorronde verloor Oranje in Boedapest met 15-10 van Rusland. Daardoor eindigde Nederland als vijfde.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga wist vooraf wat de opdracht was: een overwinning (3 punten), of een gelijkspel, met winst na strafworpen (2 punten). Vanaf het begin van de wedstrijd keek Oranje echter tegen een achterstand aan. De periodestanden waren: 2-1 4-3 4-2 5-4. Simone van de Kraats was topscorer met vijf doelpunten.

De Nederlandse ploeg, die zeker is van olympische deelname, begon donderdag met een nederlaag tegen Griekenland (16-15). Daarna volgde een zege op Europees kampioen Spanje (12-11).

De Super Final wordt komende zomer in Kazan gespeeld (14-20 juni). Gastland Rusland, Hongarije, Spanje en Griekenland doen namens Europa mee.