Wielrenner Sagan wint zesde rit in Ronde van Catalonië

Peter Sagan heeft de zesde etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De wielrenner van Bora-hansgrohe was na 193 kilometer tussen Tarragona en Mataró de snelste in de massasprint. De Slowaak klopte de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Colombiaan Juan Sebastián Molano in de sprint.

Vijf wielrenners kregen in de zesde rit een voorsprong van ruim vier minuten, maar de laatst overgebleven vluchter Dmitri Strachov werd met nog zo’n 17 kilometer te gaan ingelopen. Daarna volgden de aanvallen elkaar snel op, maar het peloton onder aanvoering van Bora liet niemand echt weggaan.

De leiderstrui blijft in handen van de Brit Adam Yates van Ineos Grenadiers. Zondag volgt de laatste etappe met start en finish in Barcelona.