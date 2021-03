Wielrenner Vingegaard (Jumbo-Visma) wint Settimana Internazionale

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma heeft het eindklassement in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. De Deen won twee ritten in de Italiaanse wielerweek en hield zijn leidende positie in de slotrit vast. De laatste etappe, met start en finish in Forli, werd na 166 kilometer gewonnen door zijn landgenoot Mikkel Frølich Honoré, die Vingegaard net voorbleef.

Vingegaard had de tweede en de vierde rit gewonnen en verdedigde een kleine voorsprong op de Australiër Nick Schultz en de Brit Ethan Hayter. Die marge hield hij met zijn tweede plaats in de slotrit vast. Vingegaard had eerder dit jaar al een etappe gewonnen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.