De Gendt wint slotetappe in Catalonië, eindzege Yates

Wielrenner Thomas De Gendt heeft de laatste etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De wielrenner van Lotto-Soudal kwam na 133 kilometer solo aan in Barcelona. De Britse wielrenner Adam Yates verzekerde zich van de eindzege.

De Gendt was er vandoor met de Sloveen Matej Mohoric. Het tweetal had op het plaatselijke parcours in Barcelona met de beklimming van de Montjuïc afstand genomen van een grote groep, die een ruime voorsprong had op het peloton met klassementsleider Yates. In de laatste ronde liet De Gendt Mohoric achter en ging alleen op weg naar de streep. De Italiaan Attila Valter eindigde als derde.

Yates sloeg in de slotrit aanvallen van onder anderen de Spanjaard Alejandro Valverde af. De wielrenner van Ineos Grenadiers won het klassement voor zijn ploeggenoten Richie Porte en Geraint Thomas. Wilco Kelderman eindigde als vijfde.

Het is voor De Gendt alweer de vijfde ritzege in de Ronde van Catalonië. De Belg won eerder in 2019, 2018, 2016 ritten en in 2013 ook de afsluitende rit in Barcelona. “Ik houd van deze ronde en rijd hier altijd graag”, zei de Belg. “Ik ben hier altijd succesvol. Het is altijd speciaal om in zo’n grote stad te winnen. De eerste dagen voelde ik me nog niet zo goed, maar ik merkte dat ik beter werd.”

De Gendt wist dat hij medevluchter Mohoric moest kwijtraken voor de afdaling naar de finish. “In de afdaling sloeg hij steeds een gat. Dat moest ik in de laatste ronde voorkomen, dus heb ik geprobeerd hem achter te laten”, zei De Gendt, die zijn eerste zege van 2021 boekte.

Voor Yates, die ook de derde rit won, is het de eerste klassementszege dit jaar. De Brit eindigde eerder als tweede in de UAE Tour, achter de Sloveen Tadej Pogacar.