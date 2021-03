Deense renner Fuglsang niet in Ronde van Vlaanderen

Jakob Fuglsang verschijnt volgend weekend niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Zijn ploeg Astana meldt dat het programma van de Deense renner is aangepast. Hetzelfde geldt voor zijn Kazachse teamgenoot Aleksej Loetsenko.

Fuglsang, voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (2019) en de Ronde van Lombardije (2020), mikt vooral op de Ardense klassiekers. Hij rijdt in aanloop naar die wedstrijden de Ronde van het Baskenland, die daags na de Ronde van Vlaanderen begint. Loetsenko, vorig jaar winnaar van een Tourrit, volgt hetzelfde schema.

“In samenspraak met de renners hebben we besloten de Ronde van Vlaanderen dit jaar te schrappen”, zegt Astana-topman Aleksandr Vinokoerov. “De Ardense klassiekers zijn voor beide renners een hoofddoel en wij geloven dat de Ronde van het Baskenland de beste voorbereiding biedt. Vooral voor Aleksej, die hard werkt aan zijn herstel na zijn val in Parijs-Nice. We willen geen risico’s nemen door hem op kasseien te laten rijden en zo zijn herstel te schaden.”