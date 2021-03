Hamilton is weer een record rijker in Formule 1

Lewis Hamilton is weer een record rijker in de Formule 1. De Brit mag zich nu ook de coureur noemen die de meeste rondes aan kop van een race heeft gereden. Dat record stond met 5111 rondes op naam van de Duitser Michael Schumacher, maar tijdens de Grote Prijs van Bahrein ging Hamilton daar overheen.

De 36-jarige Brit veroverde vorig jaar zijn zevende wereldtitel in de Formule 1 en evenaarde daarmee het record van Schumacher. Hamilton, de kopman van Mercedes, heeft al heel wat records in handen. Zo is hij de coureur met de meeste overwinningen (95), meeste polepositions (98), meeste podiumplaatsen (165), meeste races in de punten (229) en meeste races waarin hij aan de leiding reed (nu 163). Hamilton had voorafgaand aan de GP van Bahrein 5099 rondes aan de leiding gereden in de koningsklasse.

Hamilton moet Schumacher wel nog ver voor zich dulden wat betreft het aantal snelste racerondes. De Duitser deed dat 77 keer, Hamilton staat op 53 keer.