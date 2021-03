Judoka Ausma verovert ten koste van landgenote goud in Tbilisi

Judoka Natascha Ausma heeft op de Grand Slam in de Georgische hoofdstad Tbilisi ten koste van landgenote Karen Stevenson een gouden plak veroverd. Het Nederlandse onderonsje in de klasse tot 78 kilogram was beslist toen Stevenson aftikte na een verwurging van Ausma.

Voor de 24-jarige Ausma is het de eerste gouden medaille op een Grand Slam. In oktober van vorig jaar pakte ze brons in Boedapest.

In aanloop naar de finale won Ausma al haar partijen op ippon. In de halve eindstrijd had ze de Russin Aleksandra Babintseva verslagen.

Het evenement in Tbilisi geldt voor de Nederlandse judobond niet als ‘meetmoment’ voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK van volgende maand in Lissabon zijn na de Grand Slams van eerder dit jaar in Doha en Tel Aviv het derde selectiemoment. Op basis van die drie meetmomenten en eerder geleverde prestaties neemt de judobond een beslissing, althans in de klassen waarin nog geen duidelijkheid is. In elke gewichtsklasse mag ieder land slechts één deelnemer naar de Zomerspelen afvaardigen. Ausma maakt geen kans op deelname aan de Spelen.

Zaterdag veroverde Geke van den Berg een bronzen plak in Georgië. Zij deed dat in de klasse tot 63 kilogram. De meeste Nederlandse topjudoka’s ontbraken in de Georgische hoofdstad omdat zij zich al richten op de EK van half april in Lissabon.