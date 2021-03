‘Proces om skispringer Tande wakker te maken verloopt goed’

De Noorse schansspringer Daniel-André Tande, die donderdag zwaar ten val was gekomen, wordt langzaam uit coma gehaald. “Daniel heeft heel goed gereageerd op het ontwakingsproces. Hij heeft oogcontact gemaakt, beweegt en reageert als hij wordt aangesproken”, zei teamarts Guri Ranum Ekas van de Noorse skispringers. Het is nog vroeg in het ontwakingsproces, maar het artsenteam zegt tevreden te zijn over de vooruitgang bij Tande, die wordt behandeld in het ziekenhuis van Ljubljana.

De 27-jarige Scandinaviër verloor tijdens een sprong bij de wereldbekerwedstrijd schansspringen in het Sloveense Planica zijn evenwicht en kwam na 78 meter met een harde klap in de sneeuw terecht. De eerste medische zorg kreeg Tande ter plaatse toegediend en vervolgens werd hij per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in de Sloveense hoofdstad.

De Noorse coach Alexander Stöckl heeft tegen persbureau DPA gezegd dat hij ervan uitgaat dat er geen blijvende schade zal zijn bij Tande.