Springruiter Smolders derde in Grand Prix in Wellington

Springruiter Harrie Smolders is in het Amerikaanse Wellington als derde geëindigd in de $500.000 Rolex Grand Prix. Met Bingo du Parc moest hij Daniel Bluman en merrie Gemma W en Daniel Deusser met Scuderia 1918 Tobago Z voor zich dulden.

De 40-jarige Smolders verkeert momenteel in goede vorm. Woensdag werd hij al eerste in Florida, evenals vrijdag in de Smartpak Grand Prix. De wedstrijden gelden als voorbereiding op de 1 miljoen dollar Grand Prix, die zondagmiddag op het HITS-concours wordt verreden.

Smolders reisde aanvankelijk heen en weer tussen Europa en de Verenigde Staten, maar de laatste weken concentreert de voormalige nummer 1 van de wereld zich op de paarden die in Wellington staan. Dat leverde in de voorlaatste week van het Winter Equestrian Festival veel succes op.

In Europa liggen de wedstrijden stil wegens de uitbraak van het rhinopneumonie-virus.