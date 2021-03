Teambaas Red Bull prijst sportiviteit van Verstappen

Teambaas Christian Horner van het Formule 1-team Red Bull vindt dat Max Verstappen zich van zijn meest sportieve kant heeft laten zien in de Grote Prijs van Bahrein. Drie rondes voor het einde van de race nam Verstappen met een inhaalactie de leiding over van Lewis Hamilton, maar hij overschreed daarbij wel de zogeheten ‘track limits’ in bocht 4. Op aandringen van zijn team stond de Nederlander een paar bochten later de eerste plaats weer af aan de Brit.

“Als je die instructie krijgt, dan moet je plaatsmaken”, zei Horner. “Het gaat om echt, eerlijk racen. Max deed wat hij moest doen.” Na de openingsrace van het seizoen ging het vooral over de ‘track limits’, de uiteinden van de baan. Langs het circuit van Sakhir liggen veel uitloopstroken van asfalt. Als een coureur met vier wielen buiten de ‘track limits’ komt, kan hij daarvoor gestraft worden. De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas deden dat gedurende de race in bocht 4 regelmatig om minder snelheid te verliezen, tot de wedstrijdleiding hen daarop attendeerde.

Toen Verstappen in de slotfase bij het buitenom passeren van Hamilton de ‘track limits’ overschreed, kreeg hij direct via de boordradio de opdracht om zijn plek weer af te staan om zo een tijdstraf te voorkomen. “Wij kregen tijdens de race plotseling te horen dat de track limits weer van kracht waren”, zei Mercedes-teambaas Toto Wolff. “Dat leverde ons uiteindelijk de winst in de race op.” Volgens Hamilton had Verstappen de race gewonnen als hij iets langer had gewacht met zijn inhaalactie. “Als hij daar geen fout had gemaakt, was hij de winnaar geworden”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Volgens Horner belooft de spannende strijd tussen Hamilton en Verstappen veel voor de rest van het seizoen. “Dit was pas de eerste van 23 races. De fans zijn de grote winnaar van vandaag. Hopelijk gaan we dit seizoen nog veel van zulke gevechten tussen Max en Lewis zien.”