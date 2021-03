Teamgenoot Verstappen valt al voor de start stil

De Mexicaanse coureur Sergio Pérez heeft ervoor gezorgd dat de openingsrace van het seizoen in de Formule 1 wat later van start ging dan de bedoeling was. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen viel aan het einde van de opwarmronde voor de Grote Prijs van Bahrein ineens stil. Pérez wist zijn bolide toch weer aan de praat te krijgen, maar reed daarna direct de pitsstraat in.

Enkele coureurs stonden al klaar op de startopstelling toen de bolide van Pérez stilviel. De raceleiding besloot een extra opwarmronde te doen. Max Verstappen, die vanaf poleposition startte, wist de leiding te behouden bij de start van de race. Pérez, die zich als elfde had gekwalificeerd, ging vanuit de pitsstraat alsnog van start.

De Russische debutant Nikita Mazepin (Haas) crashte in de openingsronde. De safetycar kwam de baan op om de race te neutraliseren, zodat de bolide van Mazepin kon worden weggetakeld.