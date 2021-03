Van Aert blij dat hij het ook in een Vlaamse klassieker afmaakt

Wielrenner Wout van Aert was blij dat hij het in een belangrijke Vlaamse koers nu ook heeft afgemaakt. “Dit doet me heel veel”, zei de Belg van Jumbo-Visma na zijn overwinning in Gent-Wevelgem. “Ik heb al veel mooie koersen gewonnen, maar in de Vlaamse koersen had ik vaak net ernaast gegrepen. Hier zat ik op te wachten.”

Van Aert won de sprint van een groep van zeven die was overgebleven na een vroege aanval op bijna 180 kilometer van de finish. “Het was heel gevaarlijk met de wind vandaag, maar we waren als ploeg heel gefocust. Op een gegeven moment scheurde het en zat ik vooraan met ploeggenoot Nathan Van Hooydonck. Dat was voor ons een goede situatie. Ik heb altijd vertrouwen gehad in de sprint.”

De Belg kon in de finale rekenen op de steun van zijn ploeggenoot. “Nathan was fantastisch, hij was heel sterk vandaag. Ik heb op hem moeten inpraten dat hij de laatste keer de Kemmelberg overkwam, want ik had hem nodig. Hij is degene die daarna Sam Bennett eraf rijdt. Er stond daarna in de finale te veel rugwind om te kunnen aanvallen.”