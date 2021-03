Verstappen: liever eerste met een penalty dan zo tweede

Max Verstappen heeft in de slotfase van de Grote Prijs van Bahrein met grote tegenzin een order van de teamleiding ingewilligd. De kopman van Red Bull wist Lewis Hamilton drie rondes voor het einde van de race te passeren, maar hij gaf de leiding een paar bochten later op verzoek van zijn team terug omdat hij na zijn inhaalactie de zogeheten ‘track limits’ had overschreden. Verstappen bekende kort na de race bij Ziggo Sport dat hij liever was doorgereden, ook al had hij dan mogelijk na de race nog een tijdstraf van 5 seconden gekregen.

“Ik finish liever als eerste met een penalty dan zo tweede. Zo ben ik gewoon, ik denk er zo over”, aldus de Nederlander, die nu vlak achter Hamilton als tweede eindigde. “Daar hoeft niet iedereen het mee eens te zijn. Uiteindelijk is dit pas de eerste race van het seizoen. Het is ook een goed teken dat we nu zo balen. Vorig jaar waren we hier heel blij mee geweest.”

Verstappen kwam bij zijn inhaalactie in bocht 4 even buiten het deel van de baan waarop de coureurs moeten blijven (de ‘track limits’). Eerder in de race hadden de Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas geregeld hetzelfde gedaan in die bocht, om tijd te winnen. Het kwam ze op een waarschuwing van de raceleiding te staan.

Direct na de finish uitte Verstappen in de uitloopronde via de boordradio zijn frustraties over het moeten afstaan van de eerste plaats. Eenmaal uit de cockpit klonk hij best tevreden. “Het is jammer, maar je moet ook de positieve punten zien. We konden echt het gevecht met ze aangaan”, zei Verstappen over de Mercedessen. “We zijn erin geslaagd om de race uit te rijden en goede punten te scoren. Het is geweldig om het jaar zo te beginnen.”