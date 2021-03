Verstappen start jacht op titel vanaf poleposition in Bahrein

Max Verstappen begint in zijn zevende seizoen in de Formule 1 vanaf poleposition aan de jacht op de wereldtitel. De Red Bull-coureur was zaterdag de snelste in de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein en zorgde voor de eerste pole in de openingsrace voor zijn team sinds 2013.

Verstappen troefde op het circuit van Sakhir in de kwalificatie beide Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas af. Wereldkampioen Hamilton, die vorig seizoen zijn zevende titel pakte, staat naast de Nederlander op de eerste startrij. Bottas vult de tweede startrij met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Perez start vanaf de elfde plaats.

“Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt bij Red Bull”, zei Verstappen over de sterke seizoensstart. “Ik moet nog een goede start hebben, maar ik ben positief over de race. Als je een goede auto hebt, kun je het ook echt laten zien.”

De Grote Prijs van Bahrein start om 17.00 uur.