Verstappen tweede achter Hamilton in openingsrace

Max Verstappen heeft in de eerste race van het nieuwe Formule 1-seizoen genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De zege in de Grote Prijs van Bahrein ging naar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Verstappen nam drie rondes voor het einde van de race de leiding over, maar gaf die positie een paar bochten later weer terug aan Hamilton omdat hij bij zijn inhaalactie even buiten de baan was gekomen.

De kopman van Red Bull overtrad daarmee de regels. Om een straf te vermijden, gaf hij de leiding in de race terug aan Hamilton. Verstappen drong in de laatste rondes aan, maar hij wist de 36-jarige Brit niet meer te passeren.

De Nederlander was in alle trainingen en in de kwalificatie de snelste in Bahrein. Verstappen kon dat echter niet bekronen in de race.