Viñales slaat toe in openingsrace MotoGP in Qatar

Maverick Viñales heeft de openingsrace van het nieuwe seizoen in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Spaanse motorcoureur ging bij de Grand Prix van Qatar met zijn Yamaha als eerste over de finish. De Fransman Johann Zarco eindigde op Ducati als tweede en de Italiaan Francesco Bagnaia, die van pole was vertrokken, kwam eveneens met een Ducati als derde over de finish.

Voor Viñales was het zijn negende GP-zege in de MotoGP. Hij kwam vorig jaar in de eindstand van het WK niet verder dan de zesde plek.

Wereldkampioen Joan Mir moest op het Losail International Circuit genoegen nemen met de vierde plek. De Spanjaard begon na een matige kwalificatie vanaf de tiende startplek aan de race en na een indrukwekkende opmars leek hij als tweede te gaan finishen. Een stuurfoutje in de laatste bocht kostte hem echter een podiumplaats.

Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez ontbrak nog in het deelnemersveld. De Spaanse motorcoureur is nog altijd onvoldoende hersteld van de gecompliceerde armbreuk die hij vorig jaar al in de eerste grand prix opliep en die hem uitschakelde voor de rest van het seizoen. Zijn artsen raadden hem af om in actie te komen bij de Grote Prijs van Qatar. Komend weekeinde is de Grote Prijs van Doha op hetzelfde circuit.