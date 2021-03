WADA start onderzoek naar handelen Britse antidopingagentschap

Het wereld antidopingagentschap WADA is een onderzoek gestart naar het Britse antidopingagentschap UKAD. Het UKAD wordt ervan verdacht in 2011 de Britse wielerfederatie toestemming te hebben gegeven dopingtests te laten uitvoeren in niet-geaccrediteerde privélaboratoria. Het UKAD bevestigde zondag het onderzoek van het WADA en gaf aan volledig mee te werken.

De Britse wielerbond zou na een test die een laag nandrolongehalte bevatte, hetgeen te wijten kan zijn aan een medisch probleem of een vervuilde staal, ervoor gekozen hebben urinestalen te testen in privélaboratoria. Dat is niet toegestaan volgens het WADA-reglement.

Dave Brailsford, de huidige algemeen manager van wielerploeg Ineos Grenadiers en voorheen Team Sky, was destijds prestatiemanager bij British Cycling. Richard Freeman, die als arts van Sky eerder al in opspraak kwam in een dopingschandaal, behoorde op dat moment ook tot de medische staf. Onlangs werd hij veroordeeld voor het bestellen van testosteron voor dopingdoeleinden bij Sky in 2011.

Enkele maanden na de handelingen waarnaar het WADA onderzoek doet, veroverde de Britse wielerploeg op de Olympische Spelen in Londen twaalf medailles, waarvan acht gouden.