Wielerploeg Trek-Segafredo door corona niet in Gent-Wevelgem

De Amerikaanse wielerformatie Trek-Segafredo zal zondag niet aan de start verschijnen van Gent-Wevelgem. De ploegleiding heeft besloten af te zien van deelname na twee positieve coronatests binnen het team.

Bij Trek-Segafredo, met Steven de Jongh als ploegleider, staan de Nederlanders Bauke Mollema en Koen de Kort onder contract. De Kort zou in Gent-Wevelgem wel van start gaan, Mollema niet. Titelverdediger Mads Pedersen uit Denemarken en de Belg Jasper Stuyven, vorig weekeinde winnaar van Milaan-Sanremo, moeten de wedstrijd nu ook overslaan.

Het eerste teamlid testte vrijdag positief en ging daarna in quarantaine, evenals de mensen bij Trek met wie hij nauw in contact was geweest. Bij een nieuwe testronde op zaterdag werd de tweede besmetting vastgesteld waarna de teamleiding besloot zich terug te trekken uit Gent-Wevelgem.

De vrouwenploeg van Trek, met onder anderen Ellen van Dijk, gaat wel gewoon van start. De geselecteerde rensters en stafleden zijn niet in contact geweest met de besmette personen.