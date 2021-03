Wielrenner Kelderman blij met positieve comeback na ongeluk

Wielrenner Wilco Kelderman heeft met de vijfde plaats in het klassement van de Ronde van Catalonië zijn rentree gemaakt in het wielerpeloton. De klassementsrenner van Bora-hansgrohe was blij met zijn optreden in zijn eerste wedstrijd van 2021, na een zwaar trainingsongeluk in januari.

De 30-jarige wielrenner werd op een trainingskamp met zijn nieuwe ploeg in Italië aangereden door een auto die uit een zijstraat kwam. Hij liep daarbij een hersenschudding en een wervelbreuk op. In de Ronde van Catalonië kwam hij voor het eerst in koers en hield goed stand in het klassement. Hij eindigde als vijfde op 1.03 minuut van de Brit Adam Yates. Bovendien won zijn ploeg met Lennard Kämna en Peter Sagan twee etappes.

“Ik denk dat we een heel succesvolle Ronde van Catalonië hebben gereden, met twee etappezeges en een goede positie in het algemeen klassement”, zei Kelderman. “Dat was waar we voor kwamen en dat hebben we bereikt. Ik ben heel blij met hoe mijn herstel na het trainingsongeluk aan het Gardameer gaat. Het ging veel beter dan ik had verwacht.”