Wielrenner Van Aert bezorgt Jumbo-Visma zege in Gent-Wevelgem

Wielrenner Wout van Aert heeft de klassieker Gent-Wevelgem gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma was na 247 kilometer in Wevelgem de snelste van een kopgroep van zeven. Hij versloeg de Italianen Giacomo Nizzolo en Matteo Trentin in de sprint. Het is de eerste overwinning van Van Aert in de Belgische klassieker.

In de kopgroep, waaruit Danny van Poppel vlak voor de finale had moeten lossen, probeerde de Zwitser Stefan K√ľng in de laatste kilometers te ontsnappen. Geen van de renners wist echter weg te komen. Van Aert had met Nathan van Hooydonck, ook een Belg, als enige een ploeggenoot in de kopgroep die voor de controle zorgde. In de sprint maakte de kopman van de Nederlandse ploeg het vervolgens af.

De teams Trek-Segafredo en Bora-hansgrohe deden niet mee aan Gent-Wevelgem. De Trek-ploeg van de winnaar van afgelopen jaar, de Deen Mads Pedersen, kon niet starten na positieve coronatests binnen de ploeg. De renners van Bora-hansgrohe die na een coronabesmetting vrijdag al afwezig waren in de E3 Saxo Bank Classic, kregen ook geen toestemming om mee te rijden.

Al vroeg in de wedstrijd waren er belangrijke aanvallen. Dat kwam vooral door de hard wind in de regio De Moeren in West-Vlaanderen. Een voorste waaier met daarin Van Aert en Van Poppel (Intermarch√© – Wanty-Gobert) reed weg en haalde een vroege vlucht bij. Een achtervolgende groep onder aanvoering van Deceuninck – Quick-Step, dat alleen sprinter Sam Bennett in de voorste waaier had, kwam tot op zo’n veertig seconden, maar kon de aansluiting niet meer maken.

Na de tweede doorgang over de Kemmelberg bleven er vooraan negen renners over, met naast Van Aert en Van Poppel ook sprinters als Bennett, Trentin, Michael Matthews en Europees kampioen Nizzolo. Door een versnelling van Van Aerts ploeggenoot Van Hooydonck moesten Bennett en Van Poppel de kopgroep laten gaan.

In de finale moesten de renners nog even over een alternatief parcours, omdat er een hevige brand bij een recyclebedrijf in het Belgische Menen woedde. De passage door Menen werd geschrapt, maar de lange finishstraat in Wevelgem bleef hetzelfde. Daar was Van Aert in een lange sprint oppermachtig.