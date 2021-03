Wielrenster Vos zorgt voor tweede zege Jumbo-Visma in Wevelgem

Wielrenster Marianne Vos heeft Gent-Wevelgem op haar naam geschreven. De wielrenster van Jumbo-Visma versloeg na 141 kilometer in Wevelgem de Belgische Lotte Kopecky en de Duitse Lisa Brennauer in de sprint. Het is de tweede zege in Gent-Wevelgem voor Jumbo-Visma na eerder op de dag Wout van Aert.

Bij de passage van de Kemmelberg bleef een kleine kopgroep over met daarbij Marianne Vos. Nadat die groep werd teruggepakt, waren er meerdere aanvallen waaronder een van Vos’ ploeggenoot Anna Henderson. Daarna volgde de aanval van Elisa Longo Borghini en Soraya Paladin. Het Italiaanse duo kreeg een voorsprong van ongeveer 20 seconden en hield dat heel lang vast. In de laatste kilometer werden de twee alsnog bijgehaald.

Vos zette de sprint al op ruim 300 meter van de streep aan met Kopecky in haar wiel. De 33-jarige wielrenster viel echter niet meer stil en bezorgde de vrouwenploeg van Jumbo-Visma de eerste overwinning.