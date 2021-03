Buitenlandse sporters welkom in Japan bij testwedstrijden

Bij een aantal van de zogenoemde testevents voor de Olympische Spelen van Tokio zijn ook sporters van buiten Japan welkom. Dat zeggen de organisatoren van de Spelen, die vanwege de coronapandemie met een jaar zijn uitgesteld naar komende zomer. De testwedstrijden zullen gelden als een generale repetitie voor de wijze waarop verspreiding van het coronavirus tijdens de Spelen moet worden voorkomen.

“We zijn nu aan het inventariseren hoeveel atleten aan de testevents willen meedoen. Zo gauw we die aantallen hebben, gaan we samen met de overheid bepalen wat er mogelijk is”, zei official Yasuo Mori namens de organisatoren. Bij vijf sporttakken zijn buitenlandse sporters welkom om mee proef te draaien. Daarvan is atletiek de enige die door ‘Tokyo 2020’ zelf wordt georganiseerd. Op 9 mei zijn sporters van buiten Japan welkom in het Nationale Stadion van Tokio, waar ook publiek aanwezig zal zijn. Internationale sportbonden zijn verantwoordelijk voor wedstrijden in vier sporten, waaronder waterpolo en de marathon, waar buitenlandse sporters welkom zijn.

Het wel of niet doorgaan van de testevents is volgens de organisatie nauw verbonden met de coronacijfers in Japan. Er zijn er achttien gepland, waarvan die in het skateboarden en schieten alweer zijn verplaatst van april naar mei. Komend weekeinde is het eerst testevent sinds de Spelen in maart 2020 werden uitgesteld. Het gaat om rolstoel-rugby, een discipline op de Paralympische Spelen.

De regels die worden gehanteerd bij de evenementen zijn die zoals geformuleerd in de eerder verspreide handboeken. Zo wordt fysiek contact zo veel mogelijk vermeden, zijn aanmoedigingen taboe en wordt de lucht in binnenruimtes elke dertig minuten ververst.

Eerder werd al bekend dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn bij de Spelen, die op 23 juli beginnen.