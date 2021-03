Chef de mission Vergeer: in alles was Bibian supersterk

Esther Vergeer zal de maandag overleden paralympisch kampioene Bibian Mentel herinneren als een sterke, positieve en krachtige vrouw. “In alles wat ze deed, of het nou haar gezin was, de sport of goed doen voor anderen, altijd was ze supersterk”, zegt de voormalig rolstoeltennisster, die in 2018 als chef de mission getuige was van de kracht van Mentel tijdens de Paralympics in Pyeongchang. “Er was toen heel veel onzekerheid over hoe het met haar zou gaan en ze overtrof alle verwachtingen met twee keer goud.”

Vergeer en snowboardster Mentel hielden altijd contact. Beiden zetten een stichting op. “We hebben veel raakvlakken. Onze stichtingen willen gehandicapte kinderen aan het sporten krijgen. Zij richtte zich op de sneeuwsporten, ik meer op de zomersporten. Ik hield niet dagelijks bij hoe het met haar ging, maar toen ik hoorde dat ze was uitbehandeld, wist ik dat het wachten was op de dag dat het over zou zijn. En ondanks dat je dat weet, ben ik toch aangeslagen. Bedroefd omdat het zo definitief is.”

Vergeer kent het gezin van Mentel ook vrij goed. “Ik weet zeker dat ze er met haar man en kinderen heel goed over heeft kunnen praten. Ik keek onlangs nog naar dat filmpje op de NOS waarin ze zei dat het goed was. Ze heeft het maximale eruit gehaald en alles gedaan wat in haar macht lag. Ik heb er alleen maar heel veel bewondering voor.”