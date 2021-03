Golfer Horschel wint Match Play Championship

De Amerikaanse golfer Billy Horschel heeft het Match Play Championship in Austin gewonnen. In het toernooi dat na de groepsfase volgens het knock-outsysteem wordt gespeeld, versloeg hij in de finale zijn landgenoot Scottie Scheffler. Beide golfers waren niet bijster op dreef en Horschel had aan een birdie op de vijfde hole genoeg voor de winst.

Bij het toernooi, waaraan de 64 beste golfers ter wereld deelnemen, waren veel favorieten al voor de knock-outfase afgehaakt. Dat overkwam onder anderen de Amerikanen Dustin Johnson, Justin Thomas, Bryson DeChambeau en de Noord-Ier Rory McIlroy.

Voor de 34-jarige Horschel was het zijn zesde succes op de PGA Tour. Scheffler, tien jaar jonger en de lokale favoriet in Austin, debuteerde op het WGC Matchplay. Hij heeft nog geen toernooiwinst achter zijn naam.