NOC*NSF roemt ‘inspiratie en positieve energie’ Mentel

Bij sportkoepel NOC*NSF heerst verslagenheid na het overlijden van drievoudig paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel. “Veel te snel, veel te vroeg, wat een vrouw!”, reageerde voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

“We gaan Bibian Mentel in de hele sport erg missen en zullen nog lang aan haar terugdenken. Aan de inspiratie en positieve energie die zij ons allemaal heeft gegeven om er elke dag het beste van te maken en aan haar grote betekenis voor sporters met een beperking”, aldus Van Zanen-Nieberg.

“Ondanks dat we wisten dat haar afscheid eraan kwam, is de pijn niet minder”, zei technisch directeur Maurits Hendriks. “Het voelt als een direct gemis. Dat komt doordat als je in de aanwezigheid was van Bibian, het altijd vrolijk en stralend was. Het ging altijd over de kansen die er zijn en de dingen die je nog kan bereiken. Zo keek zij naar het leven. Ze heeft Paralympic TeamNL mede op de kaart gezet. Het is een groot verlies voor de Nederlandse sport en niet alleen de topsport.”