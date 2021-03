Oud-chef de mission Cats: Bibian zal mensen blijven inspireren

Bibian Mentel was echt een bijzondere vrouw, die in staat was, is en blijft om aan andere mensen inspiratie door te geven. Zo omschrijft André Cats de maandag overleden paralympisch snowboardkampioene. De huidige technisch directeur van de zwembond werkte als chef de mission van de paralympische ploeg samen met Mentel bij de Spelen van Sotsji in 2014. “Wij gingen daar met een heel kleine groep naartoe. Zij was echt een heel bijzondere, positieve vrouw.”

Mentel overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van uitgezaaide botkanker. “Ik vind het heel verdrietig voor de familie. Bij mij overheersen vooral ook de mooie herinneringen”, zegt Cats. “Zij is een van die kleurrijke personen die je hebt in de samenleving, altijd energiek en die altijd positief naar het leven kijken, wat ze schijnbaar moeiteloos deed, ook al had ze ook haar zware momenten.”

Volgens Cats is de invloed van Mentel heel groot. “Ik ken tientallen gehandicapte kinderen die dankzij Bibian zijn gaan sporten.”