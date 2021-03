Prinsen herdenken Bibian Mentel na overlijden

Prins Constantijn en prins Pieter Christiaan hebben Bibian Mentel herdacht op Twitter. Constantijn schrijft dat hij Mentel dankbaar is voor alles wat ze mensen heeft geleerd. De paralympisch snowboardkampioene overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Constantijn begint zijn bericht met een citaat van Mentel: “Verdriet is goed, maar je moet er niet in verdrinken.” De prins bedankt haar ook voor alles dat ze heeft gegeven en heeft gedeeld. “Iedereen die je hebt geraakt met je optimisme en doorzettingskracht is een beter mens geworden. Rust zacht.”

Pieter Christiaan schrijft dat hij “mooie herinneringen” heeft aan de paralympisch snowboardkampioene (48) en hij zal haar missen. De prins deelt ook een foto van hem en Mentel tijdens de Laureus Sport Awards. “Wat een bijzondere, immer optimistische en sterke vrouw. Groot gemis”, schrijft hij.

Bij Mentel werd in 2000 op 27-jarige leeftijd voor het eerst kanker vastgesteld. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat ze uitzaaiingen in haar hersenen had en dat genezing volgens haar artsen niet meer mogelijk was.