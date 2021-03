Sporters herdenken overleden inspiratiebron Bibian Mentel

Sporters hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Bibian Mentel. De paralympisch snowboardkampioene overleed maandag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van uitgezaaide bontkanker.

“De hemel is een stralende ster rijker. Een van de meest inspirerende (sport)mensen op deze aarde is niet meer”, schrijft Dafne Schippers op Twitter. “Rust zacht @BibianMentel, sterkte aan de familie & vrienden. Laten we haar woorden voor altijd onthouden; verzamelen herinneringen en geen bezittingen!”

“Rust zacht lieve @BibianMentel. Bedankt voor al je inspiratie, je bent een geweldig mens”, laat meervoudig olympisch kampioene Ireen Wüst weten. Ook voormalig schaatsster Thijsje Oenema herinnert zich het doorzettingsvermogen van Mentel. “Stil ervan… Rust zacht [email protected], voor mij was je enorm inspirerend in je optimisme en doorzettingsvermogen. We zullen je missen.”

“Lieve Bibian, zonder jou voelen we ons leeg. Je keek naar mogelijkheden, naar kansen en dromen najagen, Je bent een groot voorbeeld voor alle kinderen met een beperking, maar ook voor ons. We gaan je missen”, schrijft de Johan Cruyff Foundation. Mentel opende afgelopen dinsdag nog haar eigen Cruyff Court bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.