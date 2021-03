Wielrenner Gilbert laat Ronde van Vlaanderen schieten

Philippe Gilbert neemt zondag niet deel aan de Ronde van Vlaanderen. De Belg van Lotto Soudal zegt na een tegenvallend begin van het seizoen een pauze te nemen. Gilbert won de Ronde van Vlaanderen in 2017.

“We hebben met het team besloten dat ik nu een rustperiode neem omdat het absoluut niet goed gaat”, legt de voormalig wereldkampioen uit. Na een teleurstellend optreden in Milaan-Sanremo (72e) volgden opgaves in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. “Het loopt al weken niet goed. We hebben nu de tijd genomen om alles te analyseren en onze verklaring is dat ik er mentaal en fysiek wat doorheen zit. Zo goed als zeker komt dit door het te harde werk dat ik verzet heb na mijn val vorig jaar in de Tour de France.”

Gilbert viel al in de eerste etappe en brak daarbij zijn knieschijf. De 38-jarige Belg keerde snel terug in koers. “Misschien had ik toen beter het seizoen 2020 kunnen afsluiten, maar dat is achteraf praten.​ Ik voelde in ieder geval al in januari op trainingskamp dat ik 20 tot 30 procent achterliep op het groepsgemiddelde.”

“Ik heb toen harder gewerkt om het bij te benen. Misschien wel te hard. In de Omloop Het Nieuwsblad werd ik wel vijfde, maar dat was meer op ervaring dan met de benen. Uiteindelijk ben ik dit seizoen nog niet één keer top geweest”, aldus Gilbert, die de komende week de fiets even laat staan. Later moet blijken of hij zich zal richten op de klassiekers in de Ardennen.