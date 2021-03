De Boer blij met zeven doelpunten en puntenverlies van Turkije

Uiteindelijk was Frank de Boer een tevreden bondscoach na de zeven doelpunten van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (0-7) in de WK-kwalificatie. “Maar in de eerste helft moest ik wel even aan ons duel van zaterdag met Letland denken”, zei hij. “Het leek in de eerste helft opnieuw dat de bal er niet in mocht.”

“In de eerste helft hield die keeper van Gibraltar op de meest vreemde manieren de bal uit het doel”, zei De Boer. “Volgens mij stopte hij de bal zelfs een keer met zijn neus. Maar in de tweede helft deden we het beter. Met zeven doelpunten mag je tevreden zijn, al hadden we er nog wel een paar bij mogen maken.”

Oranje kwam pas echt op stoom nadat De Boer in de rust Ryan Gravenberch voor Denzel Dumfries had gebracht. “Ik speelde met de gedachten om ook zo te beginnen, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan”, zei De Boer. “Maar na rust zag je wel dat Ryan Gravenberch in de kleine ruimte sterker is dan Dumfries.”

“Maar het was niet alleen de wissel van Dumfries”, zei De Boer. “Je zag ook dat Gibraltar moe werd. Ze konden het niet meer belopen. En het was mooi om te zien hoe gretig wij waren. Na een doelpunt zag ik jongens sprinten om de bal uit doel te halen en weer op de middenstip te leggen. Dat was mooi.”

De Boer was tevreden met het puntenverlies dat Turkije leed tegen Letland (3-3). “Nu hebben we het echt weer helemaal in eigen hand”, zei hij. “Zo zie je maar weer dat ook Letland heel compact kan verdedigen. Het is knap dat we zaterdag zoveel kansen hebben gecreĆ«erd tegen ze. Alleen hadden we vaker moeten scoren.”