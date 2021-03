Jumbo-Visma zonder Van Aert, met Dekker in Dwars door Vlaanderen

Wielrenner David Dekker staat woensdag namens Jumbo-Visma aan de start in Dwars door Vlaanderen. In het zevental van de Nederlandse ploeg zitten ook Pascal Eenkhoorn, Olav Kooij en Jos van Emden. De Belg Wout van Aert, zondag winnaar van Gent-Wevelgem, slaat de eendagskoers over. Hij richt zich al op de Ronde van Vlaanderen van zondag.

Het team wordt gecompleteerd door de Italiaan Edoardo Affini, de Duitser Christoph Pfingsten en de Belg Maarten Wynants. Mathieu van der Poel was in 2019 de beste in Dwars door Vlaanderen. Hij doet ook woensdag weer mee. Vorig jaar ging de wedstrijd vanwege het coronavirus niet door.

Marianne Vos, die de vrouwenploeg van Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem de eerste zege van het seizoen bezorgde, gaat niet van start in Dwars door Vlaanderen.