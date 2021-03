Kunstrijdster Van Zundert stelt olympische deelname voor Oranje veilig

Nederland zal volgend jaar in Peking voor het eerst sinds 1976 weer bij het kunstrijden op de schaats vertegenwoordigd zijn op de Olympische Spelen. Dat is te danken aan het puike optreden van Lindsay van Zundert tijdens de WK afgelopen week in Stockholm. De 16-jarige Brabantse eindigde in Zweden als zestiende en haalde daarmee namens Nederland een olympisch startbewijs binnen.

Sportkoepel NOC*NSF heeft nu besloten om de olympische norm van de internationale schaatsunie (ISU) aan te houden. Dat betekent dat Nederland komend jaar tijdens de Winterspelen in Peking sowieso bij de vrouwen deelneemt aan het kunstrijden. De kans is daarbij ook zeer groot dat het olympische ticket naar Van Zundert gaat.

Van Zundert kan in theorie nog gepasseerd worden door een andere Nederlandse kunstrijdster die in het najaar twee keer 186 punten zou weten te behalen. Dan treedt de interne selectieprocedure in werking. De kans daarop is echter zeer klein.