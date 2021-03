Kunstrijdster Van Zundert verguld met olympische horizon

In huize Van Zundert in Etten-Leur werd dinsdagmiddag rond de klok van 4 uur spontaan een feestje gevierd. Het nieuws dat de 16-jarige kunstrijdster Lindsay zich kan gaan voorbereiden op deelname aan de Winterspelen van Peking 2022 zorgde voor grote vreugde in het Brabantse gezin. “Ja, mama heeft meteen een fles champagne opengetrokken”, zegt de schaatstiener met een lach. “Nee, ik heb geen glaasje gedronken. Ik vind het niet zo lekker.”

Van Zundert eindigde bij de WK in Stockholm afgelopen vrijdag als zestiende. Dat was de beste Nederlandse prestatie sinds het brons van Dianne de Leeuw in 1976. “Ik was in Zweden helemaal niet bezig met plaatsing voor de Olympische Spelen. Ik wilde me kwalificeren voor de finale en dat lukte. Daar was ik al heel tevreden mee.”

Van Zundert voldeed in Zweden aan de olympische eis van de internationale schaatsunie (ISU), maar NOC*NSF had het laatste woord. De sportkoepel hanteert doorgaans wat strengere normen dan de ISU, maar gezien de snelle ontwikkeling van Van Zundert en haar aanwezige groeipotentie is besloten om sowieso gebruik te maken van het olympische startbewijs.

“Het zijn spannende dagen geweest”, erkent de getalenteerde tiener. “Het was een kwestie van afwachten. Gelukkig heeft het niet al te lang geduurd. Ik ben echt heel blij dat ik nu zekerheid heb.”

Van Zundert beseft wel dat ze het olympisch ticket nog niet voor de volle 100 procent binnen heeft. “Ik mag naar China gaan, maar als er nog iemand komt die twee keer boven mijn puntentotaal van 186 eindigt, dan gaat zij naar Peking. Daar ga ik niet van uit, maar je weet het nooit natuurlijk.”

Van Zundert viert deze week nog een beetje vakantie. Daarna wacht het normale schoolwerk en hervat ze ook de trainingen weer. “Maar we gaan eerst een plan opstellen richting de Olympische Spelen. We trainen komende zomer in elk geval gewoon door. Welke ambities ik heb? Daar moet ik nog even goed over nadenken. Er is in de afgelopen week veel op mij afgekomen. Dat moet ik eerst nog even verwerken allemaal. Ik hoop me in Peking sowieso weer te plaatsen voor de vrije kür. Ik wil mezelf blijven verbeteren en als ik het beste uit mezelf haal bij de Olympische Spelen, dan komt het wel goed.”

Van Zundert weet maar al te goed dat ze in Peking de eerste Nederlandse kunstrijdster bij de Olympische Spelen gaat worden sinds De Leeuw in 1976 in Innsbruck. “Superleuk om van andere mensen te horen dat ik een beetje geschiedenis ga schrijven. Daar ben ik heel trots op.”