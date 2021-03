Paardensportbond verschuift NK dressuur in de hoop op publiek

De Nederlandse paardensportbond heeft de Nederlandse kampioenschappen dressuur twee weken uitgesteld, in de hoop dat het dan wel publiek mag ontvangen in Ermelo. De NK stonden voor eind mei op het programma, maar de KNHS heeft het evenement in overleg met de betrokken bondscoaches verschoven naar 3 tot en met 6 juni.

“Hoewel er nog veel onzeker is, kijken we positief uit naar deze komende titelstrijd. Het wordt weer langer licht en mooier weer en met een beetje geluk mogen tegen die tijd de terrassen weer open”, meldt de bond. “Natuurlijk zal ook dit jaar moeten worden voldaan aan verschillende strenge coronamaatregelen, maar dat is allemaal te regelen.”

Afgelopen jaar werden de NK voor dressuurruiters in september gehouden, met publiek op de tribunes in Ermelo. Edward Gal pakte met Glock’s Toto jr. zijn elfde nationale titel.

De KNHS moest onlangs de NK voor springruiters, die in april zouden worden gehouden, afgelasten vanwege de uitbraak van een paardenvirus (rhinopneumonie). Mogelijk wordt dat evenement later in het jaar alsnog gehouden.