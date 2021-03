Tennisster Osaka gaat in Miami door met winnen

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft met haar 23e overwinning op rij de kwartfinales bereikt op het hoog aangeschreven WTA-toernooi van Miami. De nummer 2 van de wereld versloeg de Belgische Elise Mertens met 6-3 6-3. Osaka gaat het nu opnemen tegen Maria Sakkari, de Griekse die tegen de Amerikaanse Jessica Pegula maar liefst zes matchpoints wist weg te werken en in drie sets won: 6-4 2-6 7-6 (6).

De zegereeks van de 23-jarige Japanse begon vorig jaar in New York. Op het voorbereidingstoernooi voor de US Open won Osaka vier partijen, waarna ze zich vanwege fysieke klachten terugtrok voor de finale tegen Victoria Azarenka. Ze versloeg de Wit-Russin twee weken later alsnog in de eindstrijd van het grandslamtoernooi. Begin dit jaar meldde Osaka zich in Melbourne op een toernooi in de aanloop naar de Australian Open na drie zeges af voor de halve finale tegen Mertens, vanwege een lichte blessure. Ze won daarna met groot machtsvertoon de Australian Open.

Osaka jaagt nu op haar eerste titel in Miami. Ze staat voor het eerst in de kwartfinales op het toptoernooi in Florida.

De Australische Ashleigh Barty, nog altijd de nummer 1 van de wereld, bereikte de laatste acht met een zege op Azarenka: 6-1 1-6 6-2. Ze treft nu met Arina Sabalenka weer een Wit-Russin. De Oekraïense Elina Svitolina, als vijfde geplaatst, versloeg Petra Kvitova uit Tsjechië met 2-6 7-5 7-5 en neemt het in de kwartfinales op tegen de Letse Anastasija Sevastova.

Bianca Andreescu, de jonge Canadese die in 2019 de US Open won maar vorig jaar vanwege fysieke problemen niet in actie kwam, bereikte de kwartfinales met een overwinning op de Spaanse Garbiñe Muguruza: 3-6 6-3 6-2. De 20-jarige Andreescu treft nu met Sara Sorribes Tormo een landgenote van Muguruza.