Twintigste thuiszege op rij basketballers Utah Jazz in NBA

De basketballers van Utah Jazz zijn in eigen huis onverslaanbaar. De ploeg uit Salt Lake City boekte tegen Cleveland Cavaliers de twintigste overwinning op rij in een thuiswedstrijd, een evenaring van het clubrecord: 114-75. Utah Jazz verloor dit seizoen alleen de eerste twee thuiswedstrijden.

Rudy Gobert had met 18 punten en 17 rebounds een belangrijk aandeel in de 35e zege van het seizoen van Utah Jazz, dat aan kop gaat in het westen. De ploeg verloor pas elf wedstrijden. Begin deze maand ging Utah Jazz een paar keer onderuit, maar de laatste zes duels werden allemaal in winst omgezet.

De topper tussen Los Angeles Clippers en Milwaukee Bucks eindigde in 129-105. Vier spelers van de Clippers maakten 20 punten of meer, met Kawhi Leonard als topscorer (25 punten). De ploeg uit LA staat met 32 overwinningen tegenover 16 nederlagen derde in het westen, de Bucks nemen met 29-17 die positie in in het oosten.

Brooklyn Nets boekte de 32e zege van het seizoen door Minnesota Timberwolves met 112-107 te verslaan. James Harden tekende met 38 punten, 13 assists en 11 rebounds voor een zogeheten triple-double. Dat deed Russell Westbrook ook bij Washington Wizards in het gewonnen duel met Indiana Pacers (132-124). Westbrook kwam tot 35 punten, 21 assists en 14 rebounds. Alleen Magic Johnson en Oscar Robertson slaagden er in de NBA ooit in om een triple-double te halen met meer dan 30 punten en 20 assists.