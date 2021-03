Voetballer Depay: soms was het een beetje frustrerend

Dat de openingstreffer van Oranje bij Gibraltar zo lang uitbleef, was best een beetje frustrerend. Dat zei aanvaller Memphis Depay na de 0-7 bij de NOS. “Maar de kansen waren er wel. Dat gaf energie. Na de rust hebben we het wel afgemaakt.”

De uitslag stemt tot tevredenheid, vond Depay. “We wilden veel scoren maar aanvankelijk kwamen de doelpunten maar niet. De mogelijkheden waren er, de keeper zat er ook een paar keer goed bij. En zij wilden niet voetballen, waardoor er misschien wel 10 minuten blessuretijd had moeten zijn.”

“Dan is het een kwestie van positief blijven”, aldus Depay. “Dat was soms misschien moeilijk, ook door al die overtredingen die zij maakten. Maar we zijn goed blijven werken en hebben daarmee de doelpunten afgedwongen.”