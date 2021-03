Familie plant route voor afscheid overleden Mentel

De maandag overleden paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel wordt zaterdag 3 april gecremeerd in Laren. Dat meldt de familie op het Instagram-account van Mentel, die op 48-jarige leeftijd overleed aan kanker.

Vanwege de beperkingen door het coronavirus is de crematie maar in kleine kring. De familie zal om die reden op een later moment een route bekendmaken naar het Crematorium Laren, zodat mensen die afscheid willen nemen langs de kant van de weg kunnen staan.

“Wij vragen iedereen om hierbij wel de coronamaatregelen streng op te volgen. Dat zou Bibian haar wens zijn. Dus ben lief voor elkaar, hou je aan de maatregelen, maar laten we met z’n allen een mooie herinnering creĆ«ren”, valt te lezen op Instagram.

Bij snowboardster Mentel werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug, en steeds wist Mentel zich op te richten. Vier maanden na haar amputatie stond ze alweer op haar snowboard. Ze veroverde in 2014 goud op de Paralympische Spelen van Sotsji en vier jaar later zelfs twee keer goud op de Paralympische Spelen van Pyeongchang.

Mentel kreeg begin maart te horen dat ze uitzaaiingen in haar hersenen had en genezing niet meer mogelijk was. Haar overlijden leidde tot een stroom aan reacties van sporters en bekende Nederlanders, die allen haar positivisme, doorzettingsvermogen en veerkracht roemden en Mentel een bron van inspiratie noemden.

De familie zal donderdagmiddag of vrijdagochtend de route bekendmaken waarlangs “vrienden, kennissen en geliefden” kunnen gaan staan.