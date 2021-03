Marathon in Hamburg week uitgesteld en op andere locatie

De NN Mission Marathon die op 11 april op een volledig afgesloten parcours in Hamburg zou worden gehouden, gaat niet door. Door de corona-ontwikkelingen in de regio is de organisatie genoodzaakt om de marathon een week later te houden op een alternatieve locatie. Ruim zeventig atleten, onder wie een aantal Nederlanders, willen tijdens deze speciale wedstrijd gaan proberen hun plek veilig te stellen voor de Olympische Spelen in Tokio komende zomer.

“Natuurlijk zijn we teleurgesteld, maar we snappen het besluit gezien de huidige situatie”, zegt Frank Thalaiser, de racedirecteur van NN Mission Marathon. “We doen er nu alles aan om het evenement te realiseren op een andere locatie en we zijn optimistisch over het vinden van een oplossing. We zijn dit ook verplicht aan de meer dan zeventig atleten die hard getraind hebben de afgelopen weken, we willen hun olympische droom levend houden.”

Het Nederlandse managementbureau Global Sports Communication van Jos Hermens is een van de initiatiefnemers van deze marathon, die nu voor 18 april op de agenda is gezet.

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge, die al zeker is van olympische deelname, heeft goede hoop dat het evenement op een andere locatie toch kan doorgaan. De olympisch kampioen wil de race gebruiken als voorbereiding op de marathon in Japan. “De laatste maanden hebben we geleerd dat we flexibel moeten zijn en positief moeten blijven”, laat de Keniaan weten.

Vier Nederlandse atleten voldeden al aan de olympische limiet voor Tokio (2.11.30), te weten Abdi Nageeye (2.06.17), Bart van Nunen (2.10.16), Bj√∂rn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30). Nederland mag echter slechts drie atleten afvaardigen naar de olympische marathon. Nageeye is vanwege zijn tijd al zeker van een ticket naar Japan. Voor de twee andere startbewijzen wordt niet alleen gekeken naar de tijd, maar ook naar het ‘prestatiepaspoort’ van de betreffende kandidaten. Van onder anderen Koreman, Futselaar, Roy Hoornweg, Mohamed Ali en Michel Butter was bekend dat ze op 11 april in Hamburg van start wilden gaan.