Noord-Macedonië stunt in WK-kwalificatie tegen Duitsland

Noord-Macedonië heeft in groep J van de WK-kwalificatie voor een grote verrassing gezorgd. De tegenstander van Nederland komende zomer in de groepsfase van het EK bleef Duitsland in Duisburg met 2-1 de baas. Het winnende doelpunt viel in de 85e minuut en kwam op naam van Eljif Elmas.

Duitsland, met Marc-André ter Stegen in het doel en vaste keus Manuel Neuer op de tribune, speelde in Duisburg een teleurstellende wedstrijd. De thuisploeg verdedigde bij vlagen nonchalant en dwong in aanvallend opzicht weinig af.

Voor Duitsland was het de eerste nederlaag in de WK-kwalificatie sinds 2001. De ‘Mannschaft’ bleef nadien ongeslagen in een serie van 35 WK-kwalificatieduels.

De rust brak aan met een voorsprong voor Noord-Macedonië. In de extra tijd van de eerste helft kwam oudgediende Goran Pandev (37) uit een fraai uitgespeelde aanval simpel tot scoren (0-1). Na ruim een uur kwam Duitsland langszij. Aanvoerder Ilkay Gündogan benutte een strafschop nadat Leroy Sané ten val was gebracht. Het befaamde Duitse slotoffensief leverde geen succes op en door Elmas stapte de ploeg van bondscoach Joachim Löw zelfs beschaamd als verliezer van het veld.

Voor het begin van de wedstrijd voerde de Duitse ploeg opnieuw actie voor de mensenrechten. De spelers gingen op de teamfoto achter een groot spandoek waarop de tekst stond: Wir Für 30 (Wij voor 30). Daarmee verwees de Duitse selectie naar de 30 artikelen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Bij de voorgaande twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Roemenië (1-0) en IJsland (3-0) had Duitsland ook al aandacht gevraagd voor mensenrechten en met name voor de slechte situatie van de arbeidsmigranten in Qatar waar in 2022 het WK wordt gehouden.

Armenië staat na drie duels op 9 punten in groep J. De ploeg van bondscoach Joaquin Caparrós won in Jerevan met 3-2 van Roemenië. Noord-Macedonië en Duitsland volgen met 6 punten.