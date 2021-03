UEFA maakt einde aan limiet toeschouwers in Europees voetbal

De UEFA stelt geen limiet meer aan het aantal toeschouwers dat in de Europese voetbaltoernooien in het stadion mag worden toegelaten. De overkoepelende organisatie laat de beslissingen voortaan aan de individuele landen over. Vanwege de coronamaatregelen mocht er vanaf 1 oktober van de UEFA niet meer dan 30 procent van de capaciteit gebruikt worden.

De reden voor de versoepeling is dat de situatie in de 55 bij de UEFA aangesloten landen met betrekking tot corona sterk uiteenloopt. Het toelaten van toeschouwers uit het buitenland blijft wel verboden. De nieuwe afspraken gelden dit seizoen tot het einde van de competities in de Europa League en de Champions League.

“In sommige landen is een mondmasker in de stadions niet eens meer nodig, in andere mag er nog niemand in”, aldus de UEFA in een verklaring. “Het is onlogisch om daarvoor één regel op te stellen. Door onze regels aan te passen kan iedereen gebruik maken van de mogelijkheden die zich per regio aandienen.”

De enige Nederlandse club die internationaal nog actief is, is Ajax in de Europa League. Vooralsnog mogen er in Nederland geen toeschouwers de stadions in.