Van Baarle kon alleen nog denken: karren maar

Dylan van Baarle voelde zich goed in Dwars door Vlaanderen. Maar een solo van 50 kilometer winnend afsluiten, dat had de 28-jarige Nederlander van Ineos-Grenadiers nou ook weer niet voorzien. “Ik had gehoopt dat er renners zouden aansluiten, maar dat gebeurde niet. Ik kon alleen nog maar denken: karren maar, karren maar. Ik ben zo blij dat ik het gehaald heb”, zei Van Baarle bij Sporza.

Van Baarle wist eerst nog zijn Britse ploeggenoot Ethan Hayter voorop. Tussen Taaienberg en Berg ten Houte, twee lastige hellinkjes, spoorde hij de kort daarvoor ingelopen Hayter nog maar eens aan. “Ik riep dat hij moest proberen tempo te maken voor die tweede klim. Daar ben ik doorgetrokken, maar wel in de hoop dat er een paar renners mee zouden springen.”

Er waren nog 50 kilometer te rijden, veel voor een renner alleen, met continu achtervolgers op zo’n halve minuut achter zich. “Eigenlijk dacht ik steeds dat er nog wel renners zouden aansluiten. Maar toen dat niet gebeurde, moest ik gewoon maar verder. De vorm is goed, dat heb ik afgelopen weekeinde al laten zien. Maar dit is de bevestiging”, vertelde Van Baarle, zevende in de E3 Saxo Bank Classic en achtste in Gent-Wevelgem.

“Een semi-klassieker winnen is super speciaal. Dit was ook de eerste waar ik een keer op het podium stond.” In 2015 werd Van Baarle al eens derde, zoals hij in de Ronde van Vlaanderen al drie keer in de top tien eindigde. “Deze overwinning komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen.”