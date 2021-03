WK-finale vrouwenvoetbal in 2023 in Sydney

De voetbalfinale van het wereldkampioenschap voor vrouwen zal in 2023 in Sydney worden gespeeld. De openingswedstrijd van het mondiale toernooi is aan Auckland toegewezen. Australië en Nieuw-Zeeland organiseren gezamenlijk het evenement. In beide landen zal ook een halve finale worden afgewerkt.

De wereldvoetbalbond FIFA maakte voor het eindtoernooi in 2023 negen speelsteden bekend. Naast Sydney zullen in Australië ook in Adelaide, Brisbane, Melbourne en Perth WK-wedstrijden te zien zijn. Wellington, Hamilton en Dunedin zorgen met Auckland voor de Nieuw-Zeelandse inbreng.

Het speelschema wil de FIFA later dit jaar publiceren. Er zullen 32 teams aan het WK deelnemen. Australië en Nieuw-Zeeland zijn als gastland automatisch geplaatst.