Basketballers Nets nemen zonder Harden afstand van Rockets

Basketbalclub Brooklyn Nets heeft in de NBA zonder de geblesseerde James Harden de zege op Houston Rockets veiliggesteld. In het eigen Barclays Center werd het 120-108. Harden viel in het derde kwart uit met een hamstringblessure.

Pas zonder sterspeler Harden, die goed was voor 17 punten, wisten de Nets uit te lopen. Na het derde kwart stond de thuisploeg nog met 87-86 achter en de ploeg uit Brooklyn keek ook tijdens de eerste zes minuten van het laatste kwart tegen een achterstand aan.

Kyrie Irving nam namens de Nets 31 punten voor zijn rekening, Joe Harris was goed voor 28 punten.

Brooklyn Nets gaat nu aan kop in de Eastern Conference. De club uit New York heeft sinds 10 februari 19 van de 22 gespeelde duels gewonnen.