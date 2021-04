Handbalsters tegen Noorwegen en Montenegro op Olympische Spelen

De Nederlandse handbalsters nemen het op de Olympische Spelen op tegen Noorwegen en Montenegro. Donderdagochtend werd in Basel, op het hoofdkantoor van de International Handball Federation, de loting verricht.

Naast Noorwegen en Montenegro zijn Zuid-Korea, Japan en Angola de tegenstanders van Nederland in groep A. Japan mocht als gastland kiezen in welke poule het wil uitkomen.

“De kwartfinale wordt cruciaal gezien de sterke tegenstanders in groep B”, aldus bondscoach Emmanuel Mayonnade. “Tegen Noorwegen hebben we de afgelopen twee toernooien gespeeld, Korea en Angola kwamen wij tegen op het WK in 2019. Dat had voor ons een goede afloop. Tegen Japan en Montenegro heb ik nog niet gespeeld.”

De twaalf geplaatste landen zijn verdeeld over twee groepen. De vier beste landen per poule dringen door tot de kwartfinales. Alle wedstrijden worden gespeeld in het Yoyogi National Stadium. De poulefase begint op 25 juli, de finale is op 8 augustus. Spanje, Rusland (dat onder de naam Russisch Olympisch Comité deelneemt), Hongarije, Zweden, Frankrijk en Brazilië zitten in groep B.

De handbalsters, die in 2019 wereldkampioen werden, doen voor de tweede keer mee aan de Olympische Spelen. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Oranje als vierde. In de strijd om een bronzen plak verloor Nederland van Noorwegen. Rusland is regerend olympisch kampioen.

In voorbereiding op de Spelen speelt het team van Mayonnade twee keer een drielandentoernooi. De eerste oefenwedstrijden worden gespeeld in Kroatië, waar Oranje op 14 april tegen het thuisland speelt en op 15 april tegen Brazilië. Begin juli wordt er een drielandentoernooi georganiseerd in eigen land. De tegenstanders zijn dan Rusland en Zweden.