Japanse premier: olympische fakkeltocht in Osaka afgelast

De olympische fakkeltocht door de Japanse stad Osaka is afgelast. De Japanse premier Yoshihide Suga zegt dat die beslissing is genomen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen.

De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio was vorige week donderdag in Fukushima begonnen aan een lange fakkelestafette door Japan. De toorts werd aangestoken in J-Village, het trainingscomplex van de nationale voetbalploeg, dat in 2011 als belangrijke uitvalbasis fungeerde van de hulpdiensten na de aardbeving, tsunami en kernramp.

Het is de bedoeling dat zo’n 10.000 lopers de vlam via alle 47 regio’s van Japan naar Tokio brengen op 23 juli, de dag van de openingsceremonie.