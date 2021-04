Klassieker Parijs-Roubaix verzet van 11 april naar 3 oktober

De beroemde wielerklassieker Parijs-Roubaix gaat definitief niet door op zondag 11 april. Door de huidige coronamaatregelen in de noordelijke regio’s van Frankrijk is het rijden van de ‘Hel van het Noorden’ niet mogelijk. De organisatie heeft de koers verzet naar begin oktober.

De vrouwen rijden op zaterdag 2 oktober voor het eerst hun editie van de koers over de kasseien. De mannen zijn op zondag 3 oktober aan de beurt.

Het uitstel zat eraan te komen. Ook al probeerden de organisatoren de afgelopen dagen er nog alles aan te doen om Parijs-Roubaix traditioneel in het voorjaar te houden en waren tal van veiligheidsmaatregelen bedacht, de bevoegde Franse autoriteiten staan het doorgaan van de wielerkoers niet toe. De besmettingscijfers in de noordelijke regio’s zijn nog te hoog.

Vorig jaar werd de klassieker helemaal niet verreden. Parijs-Roubaix zou oorspronkelijk op 12 april doorgaan, maar werd destijds vanwege het oprukkende coronavirus uitgesteld naar 25 oktober. Ook in oktober kon de klassieker niet plaatsvinden door aangescherpte coronamaatregelen in Noord-Frankrijk. De Belg Philippe Gilbert was in 2019 de laatste winnaar.

Na de afgelasting vorig jaar zouden de vrouwen dit jaar voor het eerst hun editie van Parijs-Roubaix rijden op 11 april, op dezelfde dag als de mannen. Het organiserende ASO heeft nu voor het najaar de vrouwenkoers een dag eerder op de agenda gezet dan die van de mannen.

“Voor de internationale wielerunie UCI en de wielergemeenschap was het erg belangrijk dat beide races kunnen plaatsvinden in 2021, en ik ben verheugd dat er nieuwe data zijn gevonden die geschikt zijn voor alle partijen”, zei voorzitter David Lappartient van de UCI. “Parijs-Roubaix is ​​een van de monumenten in de wielersport, terwijl Parijs-Roubaix voor de vrouwen dit jaar voor het eerst wordt verreden. Zij kijken uit naar de eerste editie van dit mythische evenement.”