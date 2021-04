Medvedev uitgeschakeld in kwartfinales masterstoernooi Miami

Daniil Medvedev is in de kwartfinales van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Rus moest met 6-4 6-2 zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Voor Bautista Agut was het al zijn derde zege op de nummer 2 van de wereld, van wie hij nog nooit heeft verloren. “Hij heeft de afgelopen weken een hoop wedstrijden gewonnen en is de nummer 2 van de wereld. Ik ben dus erg blij met en trots op de manier waarop ik heb gespeeld. Ik heb een hoog niveau laten zien”, zei de 32-jarige Bautista Agut.

De dertiger was, mede door de absentie van Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer, het oudst van alle kwartfinalisten in Miami. Bij de laatste vier is de Italiaan Jannik Sinner, de 19-jarige mondiale nummer 31, zijn tegenstander. Sinner was de Kazach Aleksandr Boeblik met 7-6 (5) 6-4 de baas.

Bautista Agut, de nummer 12 van de wereld, is als zevende geplaatst. Hij reikte drie keer eerder tot de halve eindstrijd op een masterstoernooi.