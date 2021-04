Nieuws over matchfixing ‘klap in gezicht’ voor basketbalclub Aris

Dat basketbalclub Aris mogelijk onderdeel is van een matchfixingschandaal komt hard aan bij het bestuur van de Friese eredivisieclub. Oud-spelers van de club worden ervan verdacht in 2019 te hebben samengewerkt met Zuid-Koreaanse gokkers, die grof geld zouden hebben ingezet op duels van Aris. Met dat nieuws kwam de NOS donderdagochtend.

“Wij zijn als club erg geschrokken dat er mogelijk sprake is geweest van matchfixing. Aris Leeuwarden is al jarenlang een gerespecteerde, stabiele club en een goede werkgever. Wij staan voor een eerlijke sport”, aldus algemeen directeur Sierd Dijkman in reactie op de NOS-berichtgeving.

“Als je dan dit nieuws krijgt, is dat een klap in het gezicht van de spelers, de technische staf, de organisatie, de fans en de sponsoren. Het is van groot belang, voor de sport en onze club, dat er snel duidelijkheid komt betreft de voortgang van het onderzoek. Vanzelfsprekend hebben wij tot dusverre onze volledige medewerking verleend aan het onderzoek en dat zullen wij blijven doen.”

Onlangs bracht de NOS ook al naar buiten dat darters via sociale media werden benaderd door matchfixers. Het NOC*NSF heeft, in overleg met de Nederlandse Darts Bond en de Nederlandse Basketball Bond, besloten de voorlichting en communicatie aan sporters over matchfixing verder te intensiveren en extra geld vrij te maken voor een communicatiecampagne naar sporters.