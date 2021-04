Seoul en Pyongyang gaan door met gezamenlijk bid voor Spelen 2032

Seoul en Pyongyang willen een bid uitbrengen om gezamenlijk de Olympische Spelen van 2032 in Zuid-Korea en Noord-Korea te organiseren. Het Internationaal Olympisch Comité heeft voor die editie recentelijk al zijn voorkeur uitgesproken voor de Australische stad Brisbane.

Het bestuur van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zei donderdag dat het een voorstel over de visie en het concept om de Spelen gezamenlijk te organiseren heeft ingediend bij de toewijzingscommissie van het IOC. Seoul en ook de bestuurders in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang betreuren de “verrassende beslissing” van het IOC om de voorkeur voor Brisbane uit te spreken, maar stelden dat ze doorgaan met het bid.

Het bestuur van Seoul sprak over de legitimiteit om de Spelen samen te organiseren en benadrukte dat het de visie van het IOC ondersteunt om wereldvrede te realiseren door sport en een lang gekoesterde wens is van de regeringen van beide Korea’s voor vrede op het schiereiland. Bij de Spelen van 2018 in Pyeongchang liepen de twee landen bij de openingsceremonie samen het stadion binnen en waren ze actief met een gezamenlijk ijshockeyteam bij de vrouwen. Noord- en Zuid-Korea zijn sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw formeel vijanden, de uitkomst van de Koreaanse Oorlog.